أعلنت هيئة قضايا الدولة عبر موقعها الإلكتروني قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018.

ويشترط في المتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمره على 30 عاما في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجرى له.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

ويتم بيع الملف مقابل مبلغ مالي قدره 400 جنيه مصري من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن في 8 شارع أبو الفدا بالزمالك، في الفترة من الأحد 15 ديسمبر الحالي حتى نهاية الخميس الموافق 26 من الشهر ذاته.

وذلك بعد تقديم المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل "الليسانس".

وبعد انتهاء فترة بيع الملفات يتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، في الفترة من 28 ديسمبر الحالي حتى الخميس الموافق 9 يناير 2020.

ويتم كتابة جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح كاملة وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ويتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 يناير إلى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم كل جامعة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.