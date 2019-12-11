أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذ نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت.
وأوضحت الشركة أنه سيجري البدء في تنفيذ الخدمة الجديدة، بدءا من يناير المقبل.
ويتمير النظام الجديد لباقات الإنترنت الأرضية بالآتي:
- رفع الحد الأدنى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجا بايت في الثانية بدلاً من 5 ميجا بايت في الثانية، لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين دون أي زيادة في السعر.
- أرسلت الشركة المصرية للاتصالات رسائل نصية لعملائها تخبرهم بانتقالهم مع بداية العام الجديدة لباقات الإنترنت الجديدة التي أعلنت عنها في يونيو الماضي، وبحسب رسالة المصرية للاتصالات فإن الشهر الجاري هو آخر شهر على الباقات التقليدية بالسرعات القديمة.
- وفقا لبيانات الشركة الرسمية، فقد راعت الشركة في تصميم الباقات الجديدة أن تحقق للعميل ميزة تجارية، بحيث يحصل العميل على السرعات الجديدة بسعر أقل للجيجابيت مقارنة بالأسعار الحالية.