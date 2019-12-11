أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذ نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت.

وأوضحت الشركة أنه سيجري البدء في تنفيذ الخدمة الجديدة، بدءا من يناير المقبل.

ويتمير النظام الجديد لباقات الإنترنت الأرضية بالآتي: