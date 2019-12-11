زار جوناثان كوهين، السفير الأمريكى بالقاهرة، ترافقه زوجته، اليوم، معبد فيلة على هامش تواجدهما بأسوان حاليا للمشاركة في أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، الذي رافق المسئول الأمريكي، إن السفير عبّر عن إعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أنه سيوجه الدعوة لكل أصدقائه وأفراد عائلته بزيارة مصر خاصة أسوان لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدا أنه سيزور أسوان العديد من المرات خلال الفترة المقبلة نظراً لإعجابه الشديد بهذه البقعة الساحرة جنوب مصر.

وأشار مدير عام آثار أسوان، أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، قدم شرح وافٍ عن تاريخ معبد فيلة ومراحل بناءه وإنقاذه من الغرق ضمن إنقاذ آثار النوبة القديمة خلال إنشاء مشروع السد العالي.

وأوضح أنه قدم كذلك شرحا لديانة المعبد، والذي كرس إلى عبادة الإله إيزيس، ووصف الطبيعة الخلابة التي يتمتع بها موقع معابد فيلة للسفير الأمريكي، وامتداد الحضارة المصرية القديمة على مر العصور بهذه المنطقة وكيفية الحفاظ عليها.