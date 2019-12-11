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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

أحدث الأخبار

انطلاق فاعليات المؤتمر العلم "الجودة والتنمية المستدامة" بجامعة أسيوط

انطلاق فاعليات المؤتمر العلم "الجودة والتنمية المستدامة" بجامعة أسيوط

إحالة 25 طبيبا وممرضة لتغيبهم عن العمل بمستشفى الشهداء

إحالة 25 طبيبا وممرضة لتغيبهم عن العمل بمستشفى الشهداء

مساعد أمين عام الأمم المتحدة يشكر السيسي لجهوده في نشر السلام

مساعد أمين عام الأمم المتحدة يشكر السيسي لجهوده في نشر السلام

بلا حدود.. كيف تشترك في باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة؟

بلا حدود.. كيف تشترك في باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة؟

وزير خارجية فرنسا: المساعدة الدولية للبنان مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية

وزير خارجية فرنسا: المساعدة الدولية للبنان مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية

قوات الجيش اليمني تحبط تسللا لمليشيا الحوثي شمالي "لحج" وتكبدها خسائر

قوات الجيش اليمني تحبط تسللا لمليشيا الحوثي شمالي "لحج" وتكبدها خسائر

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آخرها منتدى أسوان.. 12 فعالية تحدث فيها السيسي عن أفريقيا

آخرها منتدى أسوان.. 12 فعالية تحدث فيها السيسي عن أفريقيا

تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

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