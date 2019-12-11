أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، استمرار أزمة قطر، معتبراً أن الحلول الصادقة والمستدامة ستكون لصالح المنطقة ودولها ككل، وكتب «قرقاش» تغريدة على «تويتر»، أمس ، جاء فيها: «أزمة قطر مستمرة، وغياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يُسأل عنه مستشاروه»، وأكد أن «أساس الحل يبقى فى ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع».

وشدد «قرقاش» على أن «الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هى بداية العلاج». وقال نائب رئيس شرطة دبى، الفريق ضاحى خلفان: «بيان مجلس التعاون فى قمته الأربعين لم يشِر إلى قطر أبداً. من صاغ البيان كان موفَّقاً فى عدم إعطائه أهمية تُذكر لأزمة قطر، نسيانها أفضل». وأعرب وزير الخارجية البحرينى، خالد بن أحمد آل خليفة، مساء أمس ، عن أسفه لعدم جدية قطر فى إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وقال إن الدول الأربع «مصر والإمارات والبحرين والسعودية» تتمسك بموقفها ومطالبها المشروعة تجاه قطر، والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة فى 2017، وتنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام باتفاق الرياض لعام 2013.