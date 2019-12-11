قال جون منتوث، الطالب الجنوب سوداني، الذي تعرض للتنمر في القاهرة، ودُعي للمشاركة في فعاليات منتدى "شباب العالم"، إنه سعيد بحضوره لمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أنها تستحق وصف "مدينة السلام".

وأضاف "جون" لـ"الوطن"، خلال استعداده للمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "كنت سعيدا جدا بدعوتي، وزادت سعادتي بالحضور إلى هنا، لم أتوقع أن أرى كل هذه الجنسيات من مختلف أنحاء العالم"، متابعا: "شكرا لمن وجه لي الدعوة لأشارك في هذا المحفل الكبير، واشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ووجه جون رسالة إلى شباب وفتيات العالم من شرم الشيخ، قائلا: "علينا أن نتعاون جميعا، ونتعامل مع بعضنا البعض بحب وخير، ونهتم جميعا بدراستنا".

الطالب الجنوب سوداني: سعيد بحضوري منتدى شباب العالم.. ولا أتذكر واقعة الاعتداء

وعن رسالته للمتهمين الثلاثة الذين اعتدوا عليه وتنمروا به في الواقعة الشهيرة التي أحيلت للنيابة، آنذاك، قال جون: "سامحتهم، ولا أتذكر الواقعة، وأتمنى ألا يتعرض أي شخص لهذا الموقف من جديد".

وأشاد الطالب بأجندة فعاليات المنتدى، قائلا: "هناك الكثير من الموضوعات والقضايا، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو الفنون ودورها في المجتمعات، أيضا موضوعات الصناعة والاقتصاد.. أجندة المنتدى مليئة بالموضوعات المهمة والمفيدة".

كان قسم شرطة حدائق القبة، ألقى القبض على 3 أشخاص اعتدوا على الطالب جون، أثناء مروره بأحد الشوارع العامة، وانتشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولقى جون دعما واسعا من الجميع الذين استنكروا الواقعة.

كانت إدارة منتدى شباب العالم، في لفتة إنسانية، وجهت دعوة رسمية للشاب السودانى "جون"، الذي تعرض لواقعة تنمر على يد عدد من الشباب، لحضور جلسات المنتدى المقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ بين 14 إلى 17 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور آلاف الشباب من مختلف جنسيات العالم.

وأوضحت مصادر لـ"الوطن" أن هذه الدعوة تأتي في إطار الحرص على تأكيد مشاعر الإخاء والمحبة والتقدير بين جميع الجنسيات والثقافات، لاسيما الأشقاء العرب والأفارقة الذين يقيمون على أرض مصر، ونبذ أي ممارسات فردية مغلوطة يرفضها الجميع.