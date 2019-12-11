أعلن جهاز تشغيل الشباب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن توافر فرص عمل بإحدى ماركات الملابس الرجالي بمحافظة الإسماعيلية، وتستعرض "الوطن" الشروط والوظائف المتاحة للعمل وتفاصيله:
الشروط المطلوبة
- ألا يقل السن عن 18 عاما وألا يزيد على 35 عاما.
- أن يكون المتقدم لمنصب مدير الفرع ومساعد المدير حاصل على مؤهل عالٍ.
- أن يكون المتقدم لقسم المبيعات حاصل على مؤهل متوسط.
تفاصيل العمل
- توفر جهة العمل للموظف تأمينا صحيا.
- توفر جهة العمل للموظف تأمينا اجتماعيا.
- تبدأ الرواتب من 2000 جنيه وحتى 4500 جنيه.
- يوجد عملات إضافية على الراتب.
الوظائف المتاح للعمل بها: مديرو أفرع، مساعدو لمديرين الأفرع، مجال المبيعات.
وعلى الراغبين للتقدم للوظائف التوجه لجهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية لتسجيل الأسماء، في تمام الساعة التاسعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا.