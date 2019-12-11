رئيس شركة سياحية: وصول أولى رحلات طيران الشارتر من فرنسا 20 ديسمبر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مدير إحدى شركات السياحة العالمية، ووفدا مرافقا له، لاستعراض الخطط المستقبلية للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض مدير الشركة، خلال اللقاء، خطط الشركة بشأن تنشيط الحركة السياحية بشرم الشيخ، ومضاعفة أعداد السائحين القادمين إلى شرم الشيخ خاصة السوق الألماني، والعمل على زيادة الأعداد الوافدة للمدينة، إضافة إلى السوق البولندي والروماني والأرميني.

وأكد مدير الشركة أنه ستصل أولى رحلات طيران شارتر من فرنسا إلى مطار شرم الشيخ 20 ديسمبر الجاري.

وناقش محافظ جنوب سيناء مع مدير الشركة بعض المشكلات والمعوقات التي تعيق التدفق السياحي إلى شرم الشيخ، ووعد بمناقشة مقترحات لحلول تلك المشكلات، وإزالة المعوقات بعد العرض على الجهات المعنية والمتخصصة.

حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.