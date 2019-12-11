قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مجمع بنبان يعمل بكامل طاقته منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف الخياط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هناك 32 مشروعا تم تنفيذها بالكامل عن طريق القطاع الخاص، سواء المحلي أو العالمي، بإجمالي استثمارات 2.2 مليار دولار.

وتابع أن الاستثمارات التي وضعت في مجمع بنبان جميعها استثمنارات مباشرة لم تكلف الدولة أي أعباء، موضحًا أن السوق العالمي مهتم بشدة بالاستثمار في مصر بصفة عامة، وفي الطاقة المتجددة بصفة خاصة.

واستطرد أن الطاقة المتجددة قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وماله من مردود إيجابي على النواحي الاقتصادية، موضحا أن 11 مؤسسة وطنية عملت على إقامة المشروع، وأدت جميعها في النهاية إلى تنفيذ المشروعات طبقا للجداول الزمنية دون أي تأخيرات.

وتابع أن أهم ما يميز المشروع أنه تم بأياد مصرية خالصة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف عامل من المحافظات المختلفة خصوصا الصعيد.

وأشار إلى أن القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء، والذي يخص تحسين الواجهة البيئية لمصر وتقدمها على مؤشرات تحسين البيئة والمناخ ومؤشرات الطاقة المتجددة، هو ما يعطي قوة ناعمة لمصر، وكل هذا يصب في المصلحة المصرية، بالتالي زيادة فرص إنتاج طاقة كهربية نظيفة والتي تزخر بها مصر من المناطق المختلفة.