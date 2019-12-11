يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، غدا الخميس، كما تتكاثر سحب منخفضة ومتوسطة وتزيد فرص سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة على شمال البلاد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون على الوجه البحيري والقاهرة وشمال سيناء وتكون رعدية في بعض الأحيان.

وأضاف أن الأمطار سيصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تقل معها مستوى الرؤية الأفقية، خصوصا خلال السفر على طرق المكشوفة والصحراوية بسبب نشاط الرياح المتربة.

ونصح شاهين قائدي السيارات بالقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار، على الطرق السريعة، كما تكون الرياح المثيرة للرمال والأتربة مختلفة من حيث شدتها من مكان لآخر.

وتهدأ الرياح نسبيا، يوم الجمعة، وتقل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومن الوارد حدوث عدم استقرار مرة أخرى.