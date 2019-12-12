كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن المشهد الذي بكت بسببه، بكاءً حقيقيا في مسلسل "شبر ميه".

وقالت "بدر" خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc": "المشهد اللي ضربت فيه بنتي في المسلسل، لأني حسيت إنها بتهدم كل مقومات الأم، باعتراضها على كل حاجة بعملها".

وأضافت: "إحساس الأم إن بنتها بتغلط فيها، وبتهد كل اللي هي عملته، وهي مفكرة إن هي بتعمل كل حاجة صح عشانها، إحساس صعب إن الأم بتاخد قرار إنها تضرب بنتها، واللي في نفس الوقت البنت حسستها إنها مش أم صالحة".

مسلسل "شبر ميه"، إنتاج سينرجي، يشارك في بطولته أحمد السعدني، مراد مكرم، ندا موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، حنان سليمان، رجاء الجداوي، وإنعام سالوسة، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.