قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن هناك مشكلة في الشهر العقاري، والاعتراف بها بداية حلها، والمشاكل تنحصر في العمالة والمقرات والتشريعات، موضحًا أن وزارة العدل، تعاونت مع وزارتي التخطيط والاتصالات، لتوفير خدمات إلكترونية، لتخفيف الضغط عن المكاتب.

وأضاف "رزق"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه جرى إنشاء موقع للشهر العقاري، لتقديم الخدمات للمواطنين، ولمنع التكدس على شباك المكاتب، مؤكدا سعي الوزارة لتقديم حزمة من الخدمات أون لاين، لراحة المواطنين.

وأشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إلى إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقاري، لتقديم حزمة من الخدمات للمواطن على مستوى الجمهورية، ولتوصيلها إلى باب المنزل، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية للبريد، موضحًا أن المصلحة توفر خدمة تسجيل الممتلكات أون لاين، في أقصى مدة 15 يومًا.

وأوضح "رزق"، أن الخدمات من شهادات التصرفات العقارية 4 أيام للمدة القصوى، حتى تصل إلى المنزل، وتوفير خدمة الترجمة لوثائق الزواج والطلاق، والخدمات لا تستغرق سوى 3 دقائق.