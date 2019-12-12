إنقاذ شاب حاول الانتحار بحبة الغلة القاتلة في الدقهلية

أقدم شاب على الانتحار، اليوم، في قرية "قلبشو" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بقرص كيماوي سام "حبة الغلة" وتمكن أطباء مستشفى بلقاس المركزي من إنقاذه ووضعه بالعناية المركزة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد سيد سلطان، رئيس مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى بلقاس المركزي، يفيد بوصول شاب مصاب بحالة إعياء شديدة بعد تناوله حبة الغلة السامة.

انتقل ضباط المركز إلى المستشفى، وتبين إصابة "عبدالعليم ن. ع."، 25 عاما، وبسؤال شقيقه في محضر الشرطة، أكد أنهم هبوا لإنقاذه بعد سماع صراخه ونقلوه للمستشفى في حالة إعياء شديدة، وأنه حاول الانتحار لمروه بظروف نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.