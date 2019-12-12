تعشق الاكتشافات العلمية وتحلم باختراع يفيد البشرية في المستقبل، هي الطفلة نور محمد غنيم، طالبة بالصف الأول الإعدادي، مقيمة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وهي الطفلة الأولى التي تشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة وعمرها لم يتجاوز 12 عاما.

ولأول مرة يشارك النشء في منتديات شباب العالم، ما يعكس إصرار القيادة السياسية للاهتمام بالأطفال ونقل خبرات عالمية لهم عن طريق مشاركتهم في ورش وجلسات المنتدى مثل الشباب.

*ما هو شعورك وأنتِ أصغر مشاركة بالمنتدى؟

سعيدة جدا بتواجدي بمنتدى شباب العالم وكنت أحلم أن يأتي يوم وأشارك به وقد تحقق الحلم وهو ما يعطيني الدفعة والإرادة لتحقيق حلمي في البحث والاختراعات كما أن مشاركتي في ظل وجود شباب من مختلف دول العالم يصقل مهاراتي ويوسع نطاق فكري ويزيد من خبراتي و"بصراحة كده هحكي لكل الأطفال أصحابي في المدرسة عن كل حاجة وهكتب كل اللي هفهمه في ورق عشان منساش".

سأستفيد من الأفارقة في تطوير فكرة التطبيق الإلكتروني لمواجهة الأمراض في القارة

* هل لديكِ أي أبحاث أو اختراعات من الجهة المشرفة على أعمالك؟

التحقت بأكاديمية تكنو كيدز وعمري سبع سنوات وتدربت على يد مهندسين متخصصين في الأكاديمية والذين نموا بداخلي الموهبة وتوجيهي أيضا نحو عمل أبحاث علمية وأحاول أن أستفيد من علمهم وخبراتهم قدر الإمكان وإتقاني للغة الإنجليزية ساعدني كثيرا على البحث العلمي في هذه السن وأتمنى أن تزداد خبراتي من خلال التعرف على رؤية الشباب الأجنبي من دول اليابان والصين وأوروبا وأمريكا لاسيما وأن هذه الدول تقدمت جدا في العلم ووالدي وعدني بالمساعدة للسفر للخارج للتعرف على أحدث الاكتشافات العلمية ومراكز الأبحاث العالمية وأتمنى أن أفيد بلدي والعالم في المستقبل القريب.

شاركت في مسابقة تصنيع عمل تطبيق موبايل لمواجهة الشائعات ضد الرؤساء

*هل شاركتِ في أي مسابقات علمية محلية أو دولية؟

شاركت في مسابقة تصنيع جهاز روبوت وأيضا في عمل تطبيق موبايل لمواجهة الشائعات ضد الرؤساء وأيضا المعلومات المغلوطة وكانت المسابقات محلية، وفي هذه الفترة أستعد لمسابقة العالم في شهر يناير المقبل، وأتمنى أن أحقق نجاحا عالميا يحسب لبلدي مصر وقدوتي أحمد زويل وأتمنى من الله أن أحقق إنجازا علميا كبيرا و"بابا وماما بيدعموني خاصة أن بابا دكتور وبيعشق العلم، وأنا بوعده وبوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي إني أشتغل على نفسي وأحقق إنجاز كبير في المستقبل.

* كيف تستعدين لمسابقة العالم للاكتشافات العلمية للنشء المقبلة؟

شكَّلت أكاديمية تكنو كيدز بدمنهور فريقين من أبناء الأكاديمية للمشاركة في مسابقة العالم بحضور مشاركة فرق من 150 دولة وذلك في شهر يناير المقبل بمحافظة الأقصر وفي هذه الفترة نحن في فترة إعداد مستمر على يد المدربين وقمنا باختيار موضوع ومقترح العمل وهو تطبيق موبايل لمواجهة الأمراض بقارة أفريقيا وأعمل بشكل مستمر بجانب الدراسة لتحقيق إنجاز حقيقي يحسب لمصر وإن شاء الله نفوز ونشرف بلدنا.

* لماذا وقع اختيارك لهذا الموضوع؟

نعلم جيدا أن المرض أحد أهم الأسباب في التأثير على قدرة الفرد في العمل والإنتاج، فإن كنا نبحث عن التقدم اقتصاديا فعلينا مواجهة الأمراض في البداية.

* لماذا كان الاختيار بالأخص القارة الأفريقية؟

مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة 100 مليون صحة بالقارة الأفريقية فأتت فكرتنا في مواجهة الأمراض وتوضيحها من خلال تطبيق موبايل.

*هل تعلمين أن هناك وفودا من الدول الأفريقية مشاركة بالمنتدى ومن الممكن أن تستغلي هؤلاء في موضوع المسابقة؟

بالفعل أنتوي فتح حوار معهم خلال فترة المنتدى والحديث عن أكثر الأمراض المنتشرة في دولهم وهذا سوف يساعدني كثيرا بحثيا قبل المسابقة.

* هل لديكِ أي هوايات أخرى؟

أنا أعشق العزف على البيانو وشاركت بإحدى الحفلات بدار الأوبرا بدمنهور وأيضا التصوير وحصلت على العديد من الدورات.

* هل الأسرة توفر لكِ الدعم رغم صغر سنك؟

الداعم لي بعد الله هي أسرتي التي لم تبخل في دعمي ماديا ومعنويا، ودائما يحفزوني على الاستمرار والتفوق، وطبعا دعم المهندسين بالأكاديمية الذين طوروا مهاراتي وقدراتي البحثية.

الأطفال هم المستقبل.. أتمنى أن يحسنوا استخدام الموبايل منذ الصغر

* ما هي رسالتك للأطفال؟

أتمنى أن يحسنوا استخدام الموبايل منذ الصغر ويستغلوا أوقات فراغهم في أي هواية يحبونها ويقوموا بتجربة أكثر من شيء حتى يستقروا على هواية ينمون من خلالها قدراتهم ويتفوقوا فيها، فمصر تحتاج الكثير ليس فقط من شبابها ولكن أيضا من أطفالها الذين هم أمل المستقبل.