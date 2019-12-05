بحثت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج-هوا مع نظيرها الصيني وانج يي، اليوم، إمكانية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء"يونهاب" الكورية الجنوبية -عن تصريح مصدر حكومي في سول للصحفيين- قوله إن الجانب الكوري الجنوبي دعا الرئيس الصيني لزيارة كوريا الجنوبية، وأعربت هوا، عن أملها في أن تكون زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر.

وردا على ذلك، قال "يي"، إنه ينظر على محمل الجد في زيارة بينج، إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام المقبل.

يذكر أن زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى كوريا الجنوبية جاءت في شهر يوليو عام 2014 عندما تولت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون-هيه السلطة، ومنذ ذلك الحين، لم يزر شي كوريا الجنوبية منذ اندلاع الصراع بين سول وبكين، والناجم عن نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد" في كوريا الجنوبية، وفي حال زيارة بينج، إلى كوريا الجنوبية، فسوف تصبح زيارته الأولى من نوعها منذ تنصيب حكومة الرئيس الحالي مون جيه-إن.

ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في تحقيق تقدم في تطبيع العلاقات بين البلدين، ورأى مراقبون أن زيارة "شي" إلى كوريا الجنوبية قد تأتي قبل أو بعد زيارته المزمعة إلى اليابان في ربيع العام المقبل.