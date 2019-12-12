أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بأن يرخص لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتأسيس شركة مساهمة باسم "شركة الأكاديمية لتسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمي ونقل وتوطين التكنولوجيا"، يكون غرضها تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية وتسويق براءات الاختراع والابتكارات المتوفرة لدى الأكاديمية، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الأكاديمية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، بتاريخ اليوم، وجاء النص كالتالي: