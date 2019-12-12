قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق إنّ حركة القطارات في الخط الأول لمترو الأنفاق عادت إلى طبيعتها بالاتجاهين، بعد حدوث اهتزاز مفاجئ بالشبكة الكهربائية لتقلب الأحوال الجوية.

وأضاف عبدالهادي في بيان رسمي أنّه تم إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن اهتزاز في الشبكة الكهربائية بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان، نتيجة سقوط أمطار غزيرة وتقلب الأحوال الجوية، مؤكدا أنّ جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد لإزالة أي أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية، معلنا أنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين.