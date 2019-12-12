القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

قال اللواء إبراهيم عوض مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إنّ اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجّه الأجهزة المعنية في المحافظة ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي تشهدها البلاد، والتعامل السريع مع أي تراكمات للمياه بالشوارع ونشر الشفاطات بالشوارع والمحاور ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، ومتابعة عمل بالوعات الصرف بالشوارع بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

وأضاف عوض، لـ"الوطن"، أنّ هناك تنسيقا مستمرا مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة، وربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية، لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبا لوقوع أزمات، كما وجّه بتطهير البالوعات بصفة دورية ومستمرة.