تسبب الطقس السيئ وما صاحبه من أمطار غزيرة، صباح اليوم، في سقوط لوحات إعلانات وسور حديد بمنطقتي التجمع وجامعة الدول العربية.

وقال مصدر أمني، إن طرق عدة شهدت سقوط لوحات إعلانية، بسبب الرياح والأمطار، ولم تسفر عن أي خسائر بالأرواح.

وأضاف أن أجهزة الأمن بالتنسيق مع الجهات المختصة، في رفع حطام لوحات الإعلانات وإعادة حركة سير المرور.

وفي الطريق الدائري بمنطقة التجمع الخامس، سقطت لوحة إعلانات ضخمة بسبب الرياح والأمطار التي شهدتها القاهرة الكبري، صباح اليوم، ودفع رجال المرور بالتنسيق مع الحماية المدنية بأوناش لرفع حطام اللوحة وجرى إعادة حركة المرور.

وفي شارع جامعة الدول العربية، سقط سور حديد خاص بعمليات الإنشاء بخط المترو، ما أدى إلى تكدس مرور في الاتجاه المؤدي إلى شارع محي الدين أبو العز، والمتجه إلى شارع جامعة الدول في اتجاه 26 يوليو، وكثف رجال المرور تواجدهم لتسيير حركة المرور ومنعت وقوف السيارات.

كما شهدت منطقة الشيخ زايد سقوط لوحة إعلانات، وتمكن العاملون بالجهاز رفعها من الطرق وفصل التيار الكهربائي عنها.

وطالب المسؤولون بالمدن عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، بسبب سقوط الأمطار.