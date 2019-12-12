تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صباح اليوم، مدينة دمنهور، للوقوف على أعمال رفع تراكمات المياه والتأكد من مدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وتفقد "آمنة" أعمال رفع التراكمات بمدخل المعهد الديني، وببعض الشوارع الجانبية بعزبة الدفراوى بدمنهور، بعد الدفع بسيارات الكسح والطلمبات العائمة الخاصة بالوحدة المحلية وشركة المياه والحماية المدنية. وتم شفط ومسح كافة التراكمات بالشارع، كما تابع المحافظ انتظام سير حركة السيارات وانتظام كافة الأعمال الجارية بالشوارع.

وشدد المحافظ على استمرار الجاهزية التامةوالتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية بالشوارع، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات.