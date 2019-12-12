لتدني مستوى النظافة.. محافظ المنوفية يقيل رئيس مدينة الشهداء

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارا بنقل محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الشهداء، للعمل بالديوان العام للمحافظة وإعفائه من مهام منصبه، وتكليف مجدي رياض عبدالغفار، نائب رئيس مركز ومدينة أشمون للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى شكواهم ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.