ذكر راديو "أفريقيا 1"، أن 5 أشخاص "4 مدنيين وجندي واحد"، قتلوا في هجوم شنته عناصر من حركة الشباب الصومالية، استهدف معسكرا للجيش الصومالي على بعد نحو 25 كيلومترا من شمال العاصمة "مقديشيو".

وقال الراديو، اليوم، إن العشرات من حركة الشباب الصومالية، المدججين بالسلاح شنوا هجوما على معسكر "حلوين" بعد حلول الظلام، أمس الأربعاء، واستخدموا ما لا يقل عن أربع شاحنات صغيرة مسلحة.

وأشار راديو "أفريقيا 1"، إلى أن مسلحي الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، سيطروا لفترة قصيرة على المخيم قبل مغادرته، فيما قال القائد العسكري بقاعدة "مجاورة"، محمد صلاد، إن الجيش فقد أحد جنوده في هذا الهجوم، وقتل الإرهابيون أربعة مدنيين بينهم امرأتان، كانتا تديران أعمالا تجارية صغيرة بالقرب من المعسكر، حيث استمر إطلاق النار المكثف لأكثر من 30 دقيقة.

وكانت حركة الشباب الصومالية تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد في وقت من الأوقات وفي عام 2011 تم طردها من مقديشيو، وفقدت بعد ذلك معظم معاقلها الأخرى، لكن عناصرها تهاجم من وقت لآخر أماكن في الصومال وكينيا المجاورة التي لها قوات في الصومال.