كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تشهد سقوط أمطار بالتواجد الميداني على مدار الساعة ومتابعة حالة الشوارع والتأكد من رفع كافة تجمعات المياه، وقيام سيارات كسح وشفط المياه بالعمل في جميع الشوارع والتأكد من صرف تجمعات المياه.

ووجه محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الكهرباء وكشافات الإضاءة والصيانة الفورية لأية أعطال ومراجعة مستوى الإضاءة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كافة الاشغالات التي تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية وأنه شدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.

وقالت إدارة إعلام الدقهلية، في البيان، أن معدات كسح وشفط المياه تعمل في جميع الشوارع بالمدن التي تشهد سقوط للأمطار، للتأكد من صرف المياه على بلاعات الصرف ومنع وجود أي تجمعات للمياه.

وأعلن أرقام غرفة الأزمات بالمحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات وهي: 2316644 - 2327792 - 2314880.