كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية عن استقرار الأمور بشأن تعامل المحافظات مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية حتى الآن، لافتا إلى أنّ الأجهزة المحلية تؤدي عملها.

وأوضح قاسم، لـ"الوطن"، أنّ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لإزالة الآثار المترتبة على الأمطار في المحافظات، والتعامل مع أي تراكمات للمياه في الشوارع.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أجرى صباح اليوم اتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود التي اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات اليوم، والتأكد من اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.