كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كواليس إقالة رئيسا حي المرج وحلون من منصبيهما أمس، حيث ذكر أنه أنذرهما بعد كشفه مدى إهمالهما وتراخيهما في عملهما، وطالبهما بضرورة العمل على تحسين الأجواء المعيشية وإزالة القمامة من الشوارع، ولكنهما لم يستجيبا لمطالبه.

وأضاف "شعراوي"، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسي، أنه كان من الضروري إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان لعدم استجابته للتوجيهات وإعطاء فرصة لأشخاص آخرين لتقديم خدمة جيدة للمواطنين، موضحًا في الوقت ذاته أن الحملة على الأحياء مستمرة في المحافظات ولن تتوقف.

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وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة مهتمة بخدمة المواطن، كما أنه اتفق مع المحافظين الجدد بأنه سيتواجد في المحافظات والأحياء لقياس مستوى عملهم ومدى استجابتهم لحلول مشاكل المواطنين، موضحًا أنه شّكل عدد لجان من الوزارة للنزول إلى المحافظات لقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

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وتابع: "هناك لجنة من قطاع التفتيش بالوزارة لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع"، موضحًا أن هناك شركات نظافة خالفت بعض بنود العقد المبرمة، حيث جرى إعطاء مهلة 15 يوما لشركات النظافة المخالفة وتوقيع جزاء على من لا تلتزم ببنود العقد: "زي ما بتاخد فلوس لازم يكون في خدمة للمواطن".

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين بإرسال شكواهم للوزارة لمتابعة ومحاسبة المسئولين المخالفين، حتى لا يفقد المواطن الثقة في التعامل مع الحكومة، موضحًا أنه يجب على المواطنين مساعدة المحليات للقيام بعملهم.

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وتابع: "تلقينا ما يقرب من 90 ألف شكوى بشأن القمامة، وجرى حلها جميعا، ودور كل المسئولين هو تقديم خدمة جيّدة للمواطن، وهي تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة كلها"، موضحًا أن ما حدث أمس على الهواء مباشرة من عرض مشاكل المواطنين واستجابة الحكومة، فرصة لجميع المواطنين لمعرفة حرص الحكومة على خدمتهم.