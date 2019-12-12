نفى مكتب الإعلام بمحافظة أسيوط، اليوم، صحة ما نشرعلى بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات موقع التواصل الاجتماعي، عن ظهور حيوان يشبه الأسد في المناطق الزراعية بإحدى قرى مركز أبنوب. وقال المكتب في بيان إنها " مجرد إشاعة " .

وأضاف البيان أنه فور رصد انتشار بعض الشائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ونشر صور بدون أية أدلة على صحتها، على الفور، تم التواصل مع رئيس مركز ومدينة أبنوب، تاج الدين جلال، والذى أكد أنها مجرد شائعات، ولا يوجد لها أي أساس من الصحة ولا توجد أية شكاوى من الأهالى بجميع قرى المركز من ظهور أية حيوانات غريبة أو شبيه بالأسد، لافتاً إلى أنها مجرد صور غير موثقة ومجهولة المصدر وغير واضحة الملامح، تم نشرها على أحد صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتناقلتها منه بعض المواقع الإلكترونية .

وتابع البيان أن مكتب إعلام المحافظة يناشد جميع الصحف والمواقع الإلكترونية تحري الدقة فى كل ما تقوم بنشره من أخبار أو معلومات منعاً لحدوث بلبلة أو إثارة للرأى العام، مؤكدا على ضرورة التواصل مع مكتب إعلام المحافظة والقيادات التنفيذية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها .