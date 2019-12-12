التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا نتومبو ناندي-ندايتواه، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وناميبيا في شتى المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

‏‎وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على الترحيب بمشاركة "ناندي-ندايتواه" في النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع ناميبيا على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على تطلع مصر لعقد أول جولة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين قريباً، كما أعرب عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع ناميبيا فضلاً عن بناء الكوادر بما يسهم في تحقيق مكاسب مشتركة للجانبين.