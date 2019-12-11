قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أي "تدخل" لموسكو في الانتخابات الأمريكية، رغم نفي لافروف.

وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية "واشنطن": "ليس هناك أدنى شك في ان الرئيس ترامب قال بوضوح، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوزير لافروف وسائر الوفد الروسي، أنه يعتبر شخصيا مع اميركا عموما أن تدخلهم في انتخاباتنا أمر مرفوض".

واستقبل ترامب، لافروف أمس، في المكتب البيضاوي بعيدا من الاعلام، ونقل "البيت الأبيض" في وقت لاحق، أن ترامب "حذر من أي محاولة تدخل لروسيا في الانتخابات الأمريكية"، وفي تغريدة أرفقها بصورة تظهره جالسا، فيما يقف ضيفه الروسي إلى جانبه، أكد ترامب أنه تطرق في هذا "الاجتماع الجيد جدا" إلى "التدخل في الانتخابات".

ويأتي هذا الموقف الواضح والصارم، بعدما قلل ترامب من أهمية الاتهامات التي ساقتها الاستخبارات الأمريكية، بحق موسكو لجهة تدخلها في انتخابات 2016 الرئاسية والتي فاز فيها، لكن وزير الخارجية الروسي سرعان ما نفى تلقيه تحذيرا مباشرا من ترامب، وصرح للصحفيين، أثر زيارته لواشنطن "الواقع اننا لم نتحدث حتى عن الانتخابات".

ورد بومبيو اليوم، ساخرًا "ليس ذلك ما عكسه بالضبط هذا الاجتماع كما أتذكر"، علما أنه حذر في مؤتمر صحفي مع لافروف من أي تدخل جديد في انتخابات 2020 الرئاسية.

ولا تزال هذه الاتهامات ترخي بظلالها على العلاقات بين البلدين رغم نية التقارب التي عبر عنها ترامب ولافروف.