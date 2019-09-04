كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدورين الأول والثانى من الثانوية العامة بشعبتَيها العلمى والأدبى كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وأضاف المصدر أنه سيتم فتح تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة مباشرة خلال 24 ساعة بعد إعلان النتيجة.

186 ألفاً يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة.. وانتهاء تجهيزات الجامعات التكنولوجية الثلاث لبدء الدراسة سبتمبر الحالى

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى ظهر اليوم 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020، و191 ألف طالب وطالبة لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة أنه لم يتم رصد أى شكاوى من قِبَل الطلاب بشأن أعمال التنسيق، مؤكداً انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى خلال فترة التسجيل.

وأوضح «عطا» أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الماضى الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، لافتاً إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب الناجحين فى الدور الثانى للثانوية العامة هذا العام 2019، لتدوين رغباتهم وذلك خلال نفس الفترة.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه جارٍ متابعة المشروعات القومية الجديدة الجارى تنفيذها بالجامعات، موجهاً بضرورة الانتهاء من استعدادات شراء الأجهزة والمعامل البحثية والتشطيبات اللازمة فى أقرب وقت ممكن بالجامعات الجديدة، ووضع جدول زمنى محدد لتسليمها، مضيفاً أهمية مراعاة أن تكون المعامل مجهزة بما يمكن من إجراء الامتحانات الإلكترونية الموحدة للطلاب.

وأشار الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية أمس، بحضور الدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالى والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر الوزارة، إلى أهمية وضع خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالمشروعات القومية التى تقوم بها وزارة التعليم العالى، موجهاً بالاستفادة من الموقع المتميز للجامعات الجديدة لجذب الطلاب للدراسة ببرامجها الجديدة سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.

ووجَّه الوزير بضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذاً لخطة الوزارة فى التوسع فى إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالى، مشيراً إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقاً لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المبانى التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، انتهاء كافة أعمال التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، موضحاً أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة للكليات من حيث صيانة الأجهزة والمعامل وغيرها وكذلك صيانة المدرجات والقاعات وتجديد عدد منها، لافتاً إلى أنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من معامل الجامعة.