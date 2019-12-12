تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتعدي على "سيدة الكرم" بالمنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبدالله، ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلي العسلي، اليوم، محاكمة 3 متهمين بالتعدي على سيدة، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"سيدة التعرية" بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص، إلى جلسة الأول من يناير المقبل.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت، اليوم، إلى جزء من مرافعة الدفاع عن 3 متهمين من القرية متورطين بالتعدي بالضرب وتعرية السيدة "سعاد. ث"، بالقرية، يوم 24 من شهر مايو 2016، على خلفية إشاعة علاقة غير شرعية بين ابن المجني عليها وربة منزل، وعلى إثرها نشبت مشاجرة، اتهم فيها 22 شخصا بحرق ونهب محتويات منازل مواطنين بالقرية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى الجنايات مطلع عام 2017 بتهم التعدي بالضرب وأحداث إصابات بسيدة أمام المارة وفق أمر الإحالة.