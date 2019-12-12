أعربت فايا يونان، عن سعادتها بنجاح ألبومها الأخير "حكايا القلب"، مؤكدة أنها كانت حريصة على تقديم أكثر من لون في الألبوم، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية، ومنها أغنية "دمشق"، التي تغنيها من أجل سوريا، لأنها تعتبر نفسها سفيرة لسوريا في كل بلد تغني به.

وعن تشبيهها بفيروز، قالت فايا لـ"الوطن"، إنها من عشاق فيروز، وصوتها وأغانيها، ولكنها ترفض المقارنة، لأنها ستكون ظالمة، لأن فيروز إحدى قامات الغناء بالوطن العربي.

يذكر أن فايا، أحيت مؤخرًا حفل بمصر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم بشهر نوفمبر الماضي، بدار الأوبرا المصرية.