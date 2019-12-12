وقعت مصر والسعودية اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ 2019 م، بهدف تنظيم قدوم الحجاج من مصر وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن الاتفاقية وقعها من الجانب المصري مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس مكتب شؤون الحجاج اللواء أشرف مسلم جاويش، ومن الجانب السعودي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وزير سعودي يشيد بالحجاج المصريين نتيجة التزامهم بأنظمة وتعليمات الحج

وبحث اللواء جاويش خلال زيارته إلى مكة المكرمة في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مصر ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمتهم بموسم حج 1441هـ، وأعرب اللواء جاويش، عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله من جهود في خدمة الحجاج وتسهيل الخدمات والإجراءات لهم، منوها بالخدمات والتقنيات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.

من جانبه، أشاد وزير الحج والعمرة السعودي، بالحجاج المصريين نتيجة التزامهم بأنظمة وتعليمات الحج والتعاون مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على خدمة جميع الحجاج وتيسير رحلتهم الإيمانية.