تقدم النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد، اليوم، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتعويض صاحب حصان صعقه التيار الكهربائي في شارع خالد بن الوليد بحي النزهة بالسنبلاوين.

وقال النائب في طلبه، والذي طلب تزكيته على رئيس مجلس الوزراء، إن الحصان صُعق أثناء سير الرجل بعربة كارو يجرها حصان.

وأضاف أن الرجل يوزع أنابيب على المنازل بهدف الحصول على دخل من عرق جبينه فحق هذا الرجل التعويض وحق روح الحصان التي أُزهقت بسبب الإهمال، فإنها في رقبة المسئولين المقصرين.

وأرفق النائب صورة للحصان النافق وبجواره العربة الكارو المحملة بالأنابيب.

وأكد شهود العيان، أنه أثناء سير المواطن بعربة كارو محملة بأسطوانات البوتاجاز ويجرها الحصان لمس أحد أعمدة الإنارة في الشارع، وكان ذلك عقب هطول الأمطار الغزيرة ما تسبب في نفوق الحصان في الحال.

وأشار الشهود إلى أن صاحب الحصان جلس على جانب الشارع في حالة من الحزن الشديد لفقد حصانه، مؤكدا أنه يعتمد عليه بشكل أساسي في عمله، لتوزيع الأنابيب.