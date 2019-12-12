أعلنت الحكومة رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والمناخية وتساقط الأمطار التى شهدتها جميع المحافظات اليوم، مؤكدة أن هناك خطة عاجلة يتم تنفيذها فى كافة مناطق الجمهورية للتعامل معها، وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالاستعدادات الخاصة للتعامل مع سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أن «غرفة عمليات الوزارة تتابع الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع المحافظات والتعاون مع غرفة عمليات مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن الوزير شدد على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بإزالة أى تراكمات للمياه بالشوارع لتسيير الحركة المرورية، ومتابعة كافة أعمال الصيانة ومخرات السيول، واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، للتأكد من عمل شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية، والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة.

وأجرى وزير التنمية المحلية عدة اتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود التى تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التى شهدتها بعض المحافظات اليوم والتأكد من اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

نشر الشفاطات بالشوارع والمحاور ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق بـ"القاهرة والجيزة" لعدم تعطل حركة السيارات.. ومتابعة عمل "بالوعات الصرف"

واطمأن «شعراوى» من المحافظين التى شهدتا محافظاتهم هطول أمطار، على جهود المتابعة فى المراكز والمدن والقرى والتحرك السريع لكافة المواقع والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لحل أى مشكلات مع إعادة توزيع عربات شفط المياه بما يتناسب مع أماكن تجمع الأمطار كما حدث فى محافظتى كفر الشيخ والإسكندرية اللتين شهدتا تجمعات للأمطار فى بعض المناطق وتم الدفع بسيارات شفط إضافية لهذه الأماكن لسرعة إزالة تراكمات المياه، مشيراً إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار اليوم كافة التطورات بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار والأضرار التى تسببها وتقوم بإعداد تقارير دورية على مدار اليوم.

وشدد على ضرورة استمرار وجود فرق الطوارئ والتدخل السريع فى المحافظات ورفع درجات التأهب القصوى ومراجعة خطة انتشار المعدات والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد محاور وطرق بديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين نتيجة الأمطار.

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالتنسيق مع مديريات "الصحة والتضامن والرى" لرفع درجة الاستعداد فى المستشفيات وتوفير أماكن للمتضررين

ووجه «شعراوى» المحافظين بالتنسيق مع مديريات «الصحة والتضامن والرى» لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وزيادة أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين وعمل أماكن إيواء للمتضررين من الأمطار والتأكد من صلاحيتها، مع التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف فى المحافظات التى تعرضت للأمطار، إضافة إلى التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تسليك شبكات الصرف الصحى لاستيعاب كميات الأمطار.

وكلف الوزير بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشدداً على أهمية الوجود الميدانى للقيادات المحلية فى المناطق التى قد تمثل أماكن تجمع للأمطار مع متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بصفة مستمرة ومعرفة التنبؤات على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ورفعت محافظتا «الجيزة والقاهرة» درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تساقط الأمطار بغزارة، والعمل على التعامل السريع مع أى تراكمات للمياه بالشوارع ونشر الشفاطات بالشوارع والمحاور ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، علاوة على متابعة عمل بالوعات الصرف بالشوارع بالتنسيق مع شركة الصرف لعدم تعطل حركة السيارات.

وقال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن المحافظ اللواء خالد عبدالعال، وجه جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى، والتعامل السريع مع أى تراكمات للمياه بالشوارع ونشر الشفاطات بالشوارع والمحاور ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، علاوة على متابعة عمل بالوعات الصرف بالشوارع بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى.

وأضاف «عوض» لـ«الوطن»، أن «هناك تنسيقاً مستمراً مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة، للتحرك السريع عند الضرورة، تجنباً لوقوع أزمات، كما وجه بأهمية العمل على تطهير البالوعات بصفة دورية ومستمرة».

وأعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع محطات السكة الحديد لمواجهة الأمطار الغزيرة التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه لا يمكن وقف رحلات القطارات، وأن الأمطار لن ولم تؤثر على حركة مسيرها، موضحاً أنه من الممكن تخفيض سرعات القطارات مع تزايد وشدة سقوط الأمطار بغزارة، حفاظاً على أرواح المواطنين والعاملين وحركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحرى.

وقال «رسلان» فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «غرفة العمليات الرئيسية بمحطة مصر تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل»، لافتاً إلى أن «هناك 10 غرف عمليات فى المحطات الرئيسية والمركزية فى المحافظات موزعة على المناطق الرئيسية فى وسط وغرب الدلتا، ومحافظات وجه قبلى.

وأعلن أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية اليوم، مشيراً إلى أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم إصلاح جميع الأعطال، وعادت حركة قطارات خط «المرج - حلوان» لطبيعتها.

وأوضح «عبدالهادى» لـ«الوطن»، أن «غرفة العمليات بالشركة تتابع حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة لحظة بلحظة وقت التشغيل، لوضع سيناريوهات بديلة حال تزايد سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، إضافة إلى إعداد تقارير على مدار الساعة بحركة القطارات وإرسالها لوزارة النقل للاطلاع عليها والتأكد من انتظام حركة القطارات».