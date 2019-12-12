فيديو لـ"الإفتاء" يوضح مفهوم مصطلح "الإسلاموفوبيا"

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يتناول مفهوم الإسلاموفوبيا، حيث ذكر أن الإسلاموفوبيا يُعد أحد المصطلحات المستحدثة التي تعبر عن الكراهية والاستعداء تجاه الدين الإسلامي والمسلمين، كما يعد نوعا من أنواع العنصرية البغيضة وسلوك إقصائي ليس له مبرر معقول أو مقبول.

وأوضح الفيديو، أن العوامل الحقيقية التي أدت لظهور الإسلاموفوبيا وأنتجت إثارة الفكرة والعملية هو الدور السلبي المشبوه لبعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على تصوير الإسلام على أنه دين إرهابي يكره المخالفين ويعاديهم، والزعم بعدم وجود مشترك إنساني بين المسلمين ومخالفيهم في العقيدة، وذلك بهدف حالة من العداء غير المبرر ضد المسلمين.

وأشار التقرير إلى أن المعرفة المتجردة الصادقة للإسلام تنفي هذه الصفات جملة وتفصيلا، فالإسلام ترتكز دعوته على الرحمة والمساواة بين البشر والتعايش والنظر إليهم على أنهم جميعا خلق لإله واحد.