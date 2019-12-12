أعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن سعادته لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على مدار اليومين الماضيين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها جزيل شكره لقراره الحكيم بأن تكون مدينة أسوان مقراً دائماً وبشكل سنوي لهذا التجمع الأفريقي المتميز لرؤساء الدول والحكومات والهيئات الدولية والقطاع الخاص.

كما أشاد اللواء أشرف عطية، بالمظهر الحضاري والمشرف للمواطنين الأسوانيين في إستقبال والترحيب بضيوفهم من كبار المسئولين والمشاركين في المنتدى والتعاون البناء مع أجهزة المحافظة والأمن.

وأكد أن تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة سنوياً سيكون له العديد من الثمار، والتي أهمها أن أسوان أصبحت محط أنظار العالم، بما يتواكب مع مكانتها الجغرافية والتاريخية والطبيعة كمركز اقتصادي وتجاري وسياحي، وهو الذي يعكس النظرة الثاقبة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للقيادة السياسة لكي تعود لسابق عهدها في ظل امتلاكها للعديد من المقومات وموانئ برية ونيلية كمعابر للسفر والتجارة وتبادل الزيارات تجاه الأسواق الأفريقية، وهو الذي يتوازي مع الطريق البري الدولي "الإسكندرية - كيب تاون" بجنوب إفريقيا.

وأضاف المحافظ أنه من أبرز ثمار هذا المنتدى القاري والدولي هو الترويج والتسويق السياحي لأسوان من خلال التغطية الإعلامية الواسعة ليس فقط لفعاليات المنتدى، ولكن لجمال وسحر أسوان والمقومات السياحية، إضافة إلى أنها بالفعل واحة للأمن والآمان.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعداد والتجهيز الجيد لعرض مطالب المحافظة في قطاعات البنية الأساسية، ولاسيما إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي مع رفع كفاءة الطرق الداخلية والسريعة، بجانب الاحتياجات الجماهيرية في المواقع الصحية والتعليمية، علاوة على التنسيق مع الوزارات المعنية للإسراع من إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة أسوان الجديدة، وأيضاً المناطق الصناعية والحرفية بنصر النوبة والسباعية، وهو الذي يتوازي مع دعم وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة لفتح المجال أمام توفير فرص عمل للشباب الأسواني.