أعلن برنامج "الحياة اليوم" استجابة محافظ القاهرة لأهالي منطقة عين شمس الشرقية، والذين يعانون من انتشار للقمامة في مناطق متعدده بالمنطقة.

من جانبه، قال سيد توفيق، أحد المواطنين المتقدمين بالشكوى، إن هناك تجمعا كبيرا للقمامة بجوار مجمع مدارس بمنطقة "أحمد عرابي"، وبجوارها دار مناسبات للحي، وصحة عين شمس: "فيه مقلب زبالة لأكثر من ألف متر".

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن القمامة يجرى تجميعها من المنطقة، ومن ثم يجرى إلقاءها في المكان المشار إليه: "الأرض دي كانت متاخده لوزارة الداخلية وتبقى إدارة لمرور عين شمس، وبعدين أصبحت مقلب زبالة".

واستجاب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة لمناشدة المواطن في المنطقة، ووعد بالتحرك الفوري لإزالة تلك القمامة من المنطقة كافة.