عرضت شاشة "DMC"، جزءا جديدا من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، مستعرضا الطريق إلى مصر المستقبل، مسلطًا الضوء في هذا الجزء، على مدينة دمياط.

وذكر الفيلم الوثائقي: أن "مدينة دمياط الشهيرة والمعروفة في كل أنحاء مصر بإنتاج الأثاث، تعدادها مليون و250 ألف نسمة، نصفهم يعملون في الأثاث وبها 40 ألف ورشة عمل".

وتابع: "بيشتغلوا في المجال دا من أكتر من قرن، الإيرادات تتعدى المليار دولار وتلبي 70% من احتياجات البيت المصري والأثاث التجاري بمصر".

واستطرد أن عصرا جديدا من التوسع في الطريق، "في 2016 ابتدى إنشاء مدينة دمياط الجيدة للأثاث على بعد 20 دقيقة من القديمة عن طريق صندوق استثمار بالجنية المصري حجمه وصل لـ 5 مليارات وهو على الطريق الصحيح لإضافة 25 ألف وظيفة جديدة، والهدف إنشاء مركز إنتاج متكامل بحيث تستكمل النجارة بالصناعات ذات الصلة".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث قام فريق عالمى من مصر وأمريكا وأوروبا بالعمل المشترك لإنتاج الفيلم، وتم استخدام تكنولوجيا متقدمة لإنتاجه، وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالى عشرة شهور.

تفتح مصر ذراعيها للعالم، عبر الفيلم، ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة، خاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم في نهضة مصر في مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة إلى أن لديها طلبات لعرض ذلك الفيلم على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية في أوروبا وأمريكا، وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.