قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الزواج لا يعتبر شرعيًا، إلا إذا توفرت كافة الشروط المتواجدة في القانون التي من بينها توثيق عقد الزواج، مضيفًا: "لو القانون مش موافق يبقى الزواج غير شرعي، لا يجوز عقد الزواج دون استيفاء الشروط الموجودة في القانون، أنا شيخ السلطان يعني شيخ القانون".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "dmc"، أن أي شيخ يفتي على خلاف القانون آثم وعاصي، خاصة أن القانون المصري لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومن يقول خلاف ذلك "نصاب"، على حد قوله.

واستنكر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تصرفات بعض الشيوخ بالإفتاء بتحليل الزواج العرفي، حيث إن الزواج غير الموثق حرام شرعا، مضيفًا: "الشيخ اللي يقولك الزواج العرفي حلال قول له زوجني أختك عرفيا".