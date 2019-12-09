قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض ينظر للسلف وصحابة النبي على أنهم مقدسون أطهار أبرار لا يجوز مناقشة فعل من أفعالهم، ولو تم مناقشة فعل من أفعال الصحابة يتم التعامل على أنه يتم التحدث في شيء مقدس.

وتساءل "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "هل الصحابة هم أشخاص محترمين أم آلهة؟، إحنا بنحب الصحابة ونكبرهم ولا بنعبدهم ونقدسهم؟".

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة رفض أي تقديس للصحابة دون النظر للجعجعة وحملات السوشيال الميديا، وهذا القطيع والعالم الضبابي الذي لا يفهم شيء، مشددًا على ضرورة أن نلتزم بأمانة النقل وعفة اللفظ في الحديث عن الصحابة.