قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك العديد من البرامج التي تسرد قصص عظيمة للسلف الصالح، مازحًا:" السلف الصالح جميل وتقي وطاهر، لكن لماذا لا نصبح سلف صالح مثلهم، العبرة مش بالإشادة بالسلف الصالح بس، يعني نقول عليهم جميل وتقي وطاهر ونجيب أغنية ونقعد نغني بقى".

وتساءل الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc": "ماذا يمنعنا أن نكون مثل الصحابة؟"، حيث ذكر أن الصحابة ليسوا "سوبر مان"، وإنما بشر عاديون يأكلون ويشربون ويتألمون مثلنا، ومن الممكن أن نكون مثلهم وأفضل، موضحًا أن البعض يتعامل مع حياة الصحابة على أنها مثل ودليل بعد القرآن الكريم مباشرة.

خالد الجندي: الصحابي في العصر الحالي هو الموظف الذي لا يرتشي

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الصحابة كانوا مثل في عصرهم، والصحابي في العصر الحالي، هو الموظف الذي لا يرتشي، والسائق الذي يلتزم بقواعد المرور والذي لا يدخن أثناء القيادة، والجندي الذي يقوم بعمله، والمعلم الذي يتحمل الطلاب ويشرح الدروس بأمانه لطلابه، والأب الذي يقوم بدوره تجاه أبناءه، والأم التي لا تقضي أوقاتها على الفيس بوك وتترك أبناءها تلهو بهم الطرقات.

وتابع: "كفاية استغراق في الماضي، إحنا روحنا للسلف نجيب العلم ومرجعناش، والبعض رجع بجلبية قصيرة وماسك عصا في أيده، عندنا نقص لدرجة لما حد يلبس لبس نضيف نشك في علمه".