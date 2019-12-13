نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها عن مراسلها، وقوع اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق، في أكبر شوارع طرابلس.

وشهدت محاور العاصمة الليبية طرابلس، وقوع اشتباكات عنيفة، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش دمر عشرات الطائرات التركية المسيرة في معارك طرابلس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز" عربية، أن قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس.

كما دعا المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، و"نحن نضمن سلامتهم".