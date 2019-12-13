تحدث ياني نيكولاس الملحق الثقافي اليوناني بالقاهرة عن العلاقات المصرية اليونانية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم، في لقاء خاص مع الإعلامي حسام الحداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة".

واعتبر نيكولاس العلاقة المصرية اليونانية علاقة فريدة وأنها نموذج للتبادل الثقافي التاريخي بين الدول مشيرًا لوجود جذور وتواصل بين أغلب دول حوض البحر الابيض المتوسط.

وأشار الملحق الثقافي اليوناني إلى إنه شارك في ورشة عمل للشباب للتواصل حول الجذور الثقافية المشتركة بين شعوب البحر الأبيض المتوسط لافتًا أنه اكتشف وعي كبير لدى الشباب حول الثقافات المشتركة بدول حوض المتوسط.