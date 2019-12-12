يحتفل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام بأعياد رأس السنة الميلادية، إذ دعت إدارة المنتدى الحضور للاحتفال بأعياد رأس السنة الليلة، من خلال المشاركة في فعالية "شجرة رأس السنة"، بكتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة، على أن تضاء جميع المصابيح في آن واحد لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة.

وأعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي تستضيفه شرم الشيخ، يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق للمرة الأولى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.,

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، بينما ينطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، البيئة، المناخ، سلسلة الكتل، الذكاء الاصطناعي، الاتحاد من أجل المتوسط، تمكين المرأة، والفن والسينما.