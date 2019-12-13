ألقى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، خطاب الفوز، منذ قليل، مشيرا إلى أنهم سينفذون "بريكست" في الوقت المحدد، نهاية يناير المقبل.

وأضاف جونسون، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي كدولة موحدة، وسنتمكن الآن من تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تردد أو تشكيك.

وتابع جونسون بأن بريطانيا ستعتمد نظام هجرة جديدا قائما على النقاط.

وفاز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم، من أصل 650 مقعدًا، بحسب النتائج الرسمية.