أظهرت أربعة استطلاعات للرأي في بريطانيا، اليوم، تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 نقاط و15 نقطة قبل خمسة أيام من الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر الجاري، وأشارت الاستطلاعات ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية " الإخبارية ـ إلى تصدر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استطلاعات الرأي التي تشير إلى فرصة فوزه بالأغلبية البرلمانية.

وقالت مؤسسة "سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي"، إن تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى 8 نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق نشر الأربعاء، كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف"، أن حزب المحافظين عزز تقدمه على حزب العمال قليلا إلى 10 نقاط، موضحة أن نسبة التأييد للمحافظين استقرت عند 43% بزيادة نقطة واحدة، في حين ظل حزب العمال دون تغيير عند 33 %.

وفي الوقت ذاته، أظهر استطلاع لمؤسسة "دلتا بول" أجرته لصالح صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية، أن حزب المحافظين يتقدم بفارق 11 نقطة على حزب العمال رغم حدوث تقلص طفيف في تقدمه، مشيرا إلى حصول المحافظين على نسبة 44% من التأييد بانخفاض نقطة واحدة وصعود العمال نقطة ليصل إلى 33 %.

"جونسون" يتعهد بخفض أعداد المهاجرين منخفضي المهارات حال فوزه بالانتخابات

من جانبه، جونسون النقاب عن خططه لتشديد القيود المفروضة على المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة الذين ينتقلون للعيش داخل المملكة المتحدة، مؤكدًا أنه سيعمل على خفض أعدادهم في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، وقال -خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم- إنه ليس من الصواب أن تعتمد بلاده نهجًا غير منضبط وغير محدد في هذا الشأن؛ منتقدًا مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يتعاملون مع بلاده كما لو كانت جزءًا أساسيًا من بلدانهم الأصلية.

ويأمل رئيس الوزراء البريطاني، في أن تتيح له الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الخميس المقبل استعادة الأكثرية، وتنفيذ وعده بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.