أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، في التاسعة صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وجرى استئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية في الميناء، حيث تستعد العبارة كوين نفرتيتي لمغادرة الميناء متجهة لميناء الغردقة.

وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ويجرى المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.