قال الدكتور حمدي جامع، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه جرى زراعة محصل البنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة بحوالي ، 117426وجرى مكافحة 27569 فدان قمح من "حشائش عريضة ، حشائش رفيعة"، ومكافحة 32099 فدان بنجر من " دودة ورقة قطن ، تبقع سركسبورى، ذبابة البنجر"، وجرى مكافحة 1174 فدان فول من " المن ، تبقع بنى، صانعات الانفاق"، هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أنه تسويق القطن "جيزة94" موسم 2019 في جميع قطاعات المحافظة الزراعية50203 قنطار، فضلاً عن تحقيق صافي ربح هذا العام نحو مليون و600 ألف جنيه.