نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورتين، لمسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلنة عن إقامة أول صلاة في المسجد، اليوم الجمعة، كصدقة جارية على روحه.

وكتبت السباعي: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد ذكي في الجمعة السادسة، نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا".

وأضافت ناهد السباعي: "أصحاب هيثم أحلى أصحاب في الدنيا.. أي حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم.. ممنوع وجود أي صحافة تجنبا للمشاكل.. ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام.. أدعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره".