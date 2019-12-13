قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعداد خطة، لزيارة الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، المقرر انطلاقه، غدا، بمدينة شرم الشيخ، حيث جرى تحديد المزارات، والمناطق الترفيهية المخصصة لإقامة الحفلات الفنية بالمدينة، مع تحديد جدول زمني للفرق الفنية التي ستحي هذه الحفلات، مع وضع خطة تسكين وتحرك لهذه الفرق الفنية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إعداد شاشات عملاقة بأفلام دعائية للمقومات السياحية على مستوى المحافظة، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير، اللازمة بإعداد وتجميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لإعطائها للمراسلين، والصحفيين الأجانب، بجانب كتيبات باللغة العربية والإنجليزية تتضمن المعلومات السياحية الخاصة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعداد، وصيانة سيارات الحملة الميكانيكية بالمحافظة، ورفع كفاءة استراحة السائقين بشرم الشيخ، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، لتوفير أقصى راحة ممكنة للعمل خلال المؤتمر.

كما جرى التأكيد علي سائقين سيارات الأجرة بمدينة شرم الشيخ، بارتداء الزى اللائق لظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.