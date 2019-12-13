ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الواحات بمديرية أمن الجيزة، القبض على ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم، بتهمة تهريب كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة (مهربة جمركياً)، ومجهولة المصدر وبدون فواتير (مستخدمين سيارتين)، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بالسيارتين المشار إليهما بطريق الواحات بدائرة القسم، وبحوزتهم عدد 50 كرتونة سجائر مهربة جمركياً بإجمالي عدد 25 ألف علبة، وبمواجهتهم أعترفوا بقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السجائر المستوردة المغشوشة والمهربة جمركياً ومجهولة المصدر بدون فواتير.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.